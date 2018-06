Фото принцеси Діани, яка сидить на колінах у невідомого молодого чоловіка, і яке раніше ніколи не публікувалося виставлено ​​на інтернет-аукціон RR Auction, який почнеться в США за тиждень, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Франс Прес.

На чорно-білій фотографії розміром 20 на 25 сантиметрів молода Діана сидить на колінах у чоловіка приблизно її віку і читає книгу. У кадр невідомого фотографа також потрапила пляшка віскі Johnnie Walker.

Фотографія датована 26 лютого 1981 року, тобто двома днями пізніше офіційного оголошення про заручини Діани Спенсер і принца Чарльза. На зображенні стоїть позначка "не публікувати" ("not to be published"). Як сказав представник аукціонного дому, "фотографія пішла б приблизно за тисячу доларів, але ця позначка зробить її куди дорожчою".

Фотографію придбав аукціонний дім RR Auctions разом із фотоархівом, який спочатку належав британському таблоїду Daily Mirror. Видання не зважилося публікувати зображення, назвавши його "дуже сміливим". Торги пройдуть з 17 по 24 січня цього року.

Принцеса Діана і принц Чарльз поєдналися шлюбом 29 липня 1981. Через рік після розлучення, влітку 1997 року, Діана загинула в автокатастрофі в Парижі.