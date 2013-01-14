Куба підняла «залізну завісу»

Раніше для оформлення виїзних документів треба було сплатити близько 300 доларів, що в 15 разів вище офіційної середньої зарплати в країні. "Невиїзними" були, зокрема, десятки тисяч медичних працівників, а фахівці з вищою освітою повинні були погоджувати поїздку з профільним міністром, повідомляють РІА Новости.

Тепер для виїзду з країни повнолітньому кубинцеві достатньо мати дійсний паспорт, авіаквиток і візу країни призначення, якщо вона потрібна. Обмеження стосуються відомих спортсменів, а також осіб, які є носіями державної таємниці, людей, які перебувають під слідством або ж їх професія є "життєво важливою для держави".

Згідно зі змінами до Закону про міграцію від 1976 року, з одного року до двох років збільшується максимально дозволений термін перебування кубинців за кордоном без позбавлення їх особистої власності на Кубі , а також прав на безкоштовне лікування та освіту. Кубинська влада також полегшила тимчасовий в'їзд в країну для тих, хто нелегально покинув Острів свободи після 1994 року, коли були підписані міграційні угоди з США.

Крім того, люди, що виїхали у віці до 16 років тепер можуть повернутися для догляду за старими або хворими родичами. Приблизно два мільйони громадян Куби емігрували з країни з часу перемоги революції 1959 року (населення - 11,2 мільйона чоловік). Більшість кубинців-емігрантів живуть в США (86%), Іспанії, Мексиці або Канаді. Еміграції сприяє існуючий в США "Кубинський акт", який гарантує отримання посвідки на постійне проживання будь-якому кубинцеві, щор прибув в країну легально чи нелегально.