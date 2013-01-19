МВФ виділить Польщі 33,8 млрд доларів

Рада директорівМВФсхвалила виділення Польщі кредиту в розмірі 33,8 млрд доларів строком на 2 роки в рамках "гнучкої кредитної лінії", відкритої фондом у березні 2009 року для підтримки економік країн, які мають потреби.

Про це повідомили в міжнародній фінансовій організації. Особливість "гнучких" кредитів полягає в тому, що країна-одержувач не зобов'язана відразу використовувати всю суму кредиту, а може витрачати її частинами в міру необхідності.

Польська влада заявила, що розглядає даний кредит як свого роду подушку безпеки і поки не збирається вдаватися до нього.

Як вважає перший заступник директора-розпорядника МВФ Девід Ліптон, виділення нового кредиту "зміцнить захист Польщі від підвищених зовнішніх ризиків, допоможе зберегти довіру ринку і підтримає загальну макроекономічну стратегію влади".

"Гнучка кредитна лінія" відкрита Міжнародним валютним фондом для підтримки країн, що мають великий потенціал розвитку і з добре керованою економікою.

ІТАР ТАРС