Саакашвілі підписав документ про загрози для безпеки Грузії

Основною загрозою для розвитку Грузії залишається проблема порушення територіальної цілісності країни, йдеться в адаптованому варіанті документа щодо оцінки загроз для Грузії в 2007-2009 роках, який підписав президент Грузії, повідомляє агентство "Новини-Грузія".

Повний текст адаптованого документа щодо оцінки загроз оприлюднений у відкритому доступі в законодавчому віснику на сайті міністерства юстиції Грузії.

"Існування на території Грузії безконтрольних сепаратистських територій як-то Абхазія і колишня Південно-Осетинська автономна область, і обмежений контроль державних кордонів підривають основу політичної, соціальної і економічної стабільності країни і створюють небезпеку провокації збройного конфлікту", йдеться в документі.

Також наголошується, що "в сепаратистських регіонах створений плідний грунт для контрабанди і транснаціональної організованої злочинності, що означає значну шкоду для економіки країни та безпеки її громадян".

Згідно з документом, "існування безконтрольних сепаратистських регіонів на території Грузії, з урахуванням транзитного розташування країни, створює небезпеку незаконного пересування, як малого і легкого озброєння, так і зброї масового знищення, її компонентів".

Ситуація в Грузії залежить від наявності конфліктів на території сусідніх країн, зазначається в повідомленні.

"Наявність конфліктних осередків у сусідніх з Грузією країнах, в безпосередній близькості держкордону, чинить негативний вплив на безпеку Грузії. Можливе виникнення напруженості на території РФ на Північному Кавказі підсилить загрози, що стоять перед Грузією, - створить проблему прийому біженців і, разом з цим, небезпеку проникнення на територію країни неформальних збройних угруповань. Це сприятиме зростанню контрабанди і транснаціональної організованої злочинності", - зазначено в документі.

Наголошується, що заморожений конфлікт в Карабаху "заважає формуванню спільних інтересів між державами Південного Кавказу в питаннях зовнішньої політики й безпеки і перешкоджає швидкому розвиткові регіону". У разі відновлення карабахського конфлікту обстановка в регіоні стане більш напруженою, і виникне загроза для транспортних і енергетичних проектів.

"Неефективний формат мирного процесу не виключає раптового загострення обстановки і провокацій у зонах конфлікту, що може перерости у військову конфронтацію. Натомість за можливою ескалацією конфлікту в одному регіоні може послідувати загострення ситуації в іншому регіоні або на ділянці, що має стратегічне значення для держави", - підкреслюється в документі.