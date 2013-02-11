Співголови Євро-НЕСТ засудили політичну жорстокість в Грузії

Про це йдеться у переданій УНІАН спільній заяві у відповідь на події в Тбілісі 8 лютого, коли Президент Михайло Саакашвілі не зміг звернутися з традиційним щорічним посланням до парламенту.

“Ми з інтересом та сподіванням стежили у минулому жовтні за першою конституційною передачею влади в Грузії через парламентські вибори. Це був сигнал еволюції країни у напрямку становлення сучасною демократією”, - зазначається у заяві.

“Разом з тим, політична жорстокість та використання сили проти політичних опонентів неприйнятні, оскільки суперечать базовим принципам демократії і не можуть бути пробачені”, - продовжують К.Вігенін та Б.Тарасюк.

Вони закликали владу Грузії вжити необхідних заходів для забезпечення належного демократичного функціонування державних інституцій та захисту обраних представників в них.

Б.Тарасюк та К.Вігенін також привітали той факт, що прем’єр-міністр Грузії Бідзіна Іванішвілі засудив акти жорстокості.

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Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Президент Грузії М.Саакашвілі планував виступити з традиційним щорічним зверненням до парламенту в Національній бібліотеці, оскільки парламентська більшість раніше схвалила рішення відкласти його виступ на невизначений термін.

Перед запланованим часом виступу в бібліотеці, біля її приміщення розпочалася акція протесту в тому числі з числа людей, звільнених у січні цього року в рамках масштабної амністії, як політичних в’язнів.

Біля будинку бібліотеки відбулися сутички, а виступ М.Саакашвілі було зірвано.

1 жовтня 2012 року у Грузії відбулися парламентські вибори, на яких переміг опозиційний до М.Саакашвілі блок “Грузинська мрія”, лідер якого – Б.Іванішвілі – наразі очолює уряд Грузії.