Європа відкриє кордони для 20 мільйонів мігрантів

Рада міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС на своєму засіданні 8 листопада обговорила пропозиції Єврокомісії про запровадження “блакитної карти” для кваліфікованих мігрантів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, сторони вирішили продовжити роботу з вивчення цих пропозицій, а також повернутися до їхнього розгляду у грудні на спільному засіданні з міністрами країн-членів ЄС з питань зайнятості.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня Єврокомісія схвалила два проекти Директив Євросоюзу щодо економічної міграції. Проект першої Директиви передбачає допуск висококваліфікованих мігрантів в ЄС та створення європейської “блакитної карти”.

Директива передбачає, що у випадку допуску висококваліфікованого вихідця з третіх країн, він отримує спеціальний дозвіл на проживання та роботу – “блакитну карту”, яка надає цій особі серію соціально-економічних прав та сприятливі умови для об’єднання родин. Крім того, ця карта передбачає спрощений доступ до європейського ринку.

При цьому з метою уникнення “відтоку мізків” з деяких країн Африки та Азії, що розвиваються, передбачається запроваджувати обмеження, або й заборони на рекрутування висококваліфікованого персоналу в певних країнах.

Друга Директива встановлює єдину аплікаційну процедуру для отримання дозволу на роботу та виду на проживання, а також встановлює права для легальних мігрантів з третіх країн.

Головна мета цього документу – спростити та прискорити процес отримання дозволу на роботу і право на проживання як для роботодавця, так і для співробітника. Вона встановлює для вихідців з третіх країн такі ж права як і для європейців: однакові умови праці, рівень оплати праці, доступ до освіти, право на захист профспілок та соціальну безпеку.

Станом на січень 2006 року загальна кількість вихідців з третіх країн в ЄС становила 18,5 млн. осіб, або близько 4% всього населення ЄС. Єврокомісія планує залучити до ЄС ще 20 млн. мігрантів протягом найближчих 20 років.