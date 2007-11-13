США вітають дії Саакашвілі, але радять скасувати надзвичайний стан

США закликають владу Грузії відмінити надзвичайний стан у країні.

Про це сьогодні заявив заступник помічника держсекретаря США Метью БРАЙЗА на брифінгу в Посольстві США в Тбілісі, передає «Новини-Грузія».

Він відзначив, що США вітає рішення Президента Михайла СААКАШВІЛІ про проведення дострокових виборів і плебісциту, а також те, що було зроблено кроки до діалогу з опозицією.

"Я передав грузинській стороні рекомендації США, де сказано, що для продовження прогресу має бути скасований надзвичайний стан, відновлено теле- і радіомовлення. Ми не ставимо вимоги, ми вам радимо, і це спрямовано на відновлення віри кожної людини в демократичний процес", - сказав М.БРАЙЗА.

«Одна з порад Кондолізи РАЙС - зняти надзвичайний стан саме для того, аби забезпечити свободу і справедливість президентських виборів», - наголосив заступник помічника. "Мабуть, надзвичайний стан буде знято впродовж найближчих 2-3 днів і я думаю, у уряду Грузії залишається доволі часу для організації президентських виборів", - додав він.

За словами М.БРАЙЗА, у Вашингтоні він також одержав інструкції наголосити на питаннях відновлення мовлення телекомпаній "Імеді" і "Кавкасія". "Свобода ЗМІ - точка відліку для будь-якої демократії і не можна обмежувати пресу", - відзначив М.БРАЙЗА.

«Уряд Грузії стурбований тим, що "Імеді" намагався дестабілізувати ситуацію, і що в його ефірі передавалися заклики про повалення влади. Коли буде відновлено їх мовлення, я сподіваюся, що журналісти продовжать свою діяльність і не буде закликів до неконституційних дій. А будуть такі думки, які не передбачають зміни влади неконституційним шляхом", - сказав М.БРАЙЗА.