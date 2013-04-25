Путін розповів про сланцевий газ та чорну жижу замість води

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.Путін сказав під час спілкування з росіянами в ефірі центральних телеканалів і радіостанцій.

«Я не думаю, що ми щось проспали. Але стежити за цим потрібно дуже пильно», - сказав В.Путін.

За його словами, поки що немає однозначної відповіді про існування «сланцевої революції». Так, ціна газу зі сланцю вища в рази, ніж газу, що видобувається традиційним способом. Також у Росії достатньо «газових міхурів», щоб видобувати газ традиційним способом.

«Ми поки що не можемо навіть реалізувати все те, що у нас є», - сказав він.

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Крім того, В.Путін відзначив, що «сланцева революція» несе певні екологічні втрати.

«Видобуток сланцевого газу і сланцевої нафти пов'язаний із величезними, я хочу на цьому наголосити, величезними природоохоронними втратами. Там, де видобувається сланцевий газ, у дуже багатьох людей, які проживають в цих регіонах, з кранів замість води йде чорна жижа. І технології вимагають як мінімум серйозного доопрацювання», - заявив В.Путін.

За його словами, незважаючи на недосконалість технологій, Росія не відмовляється від можливостей видобутку газу зі сланцю.

«Це не означає, що ми відмовилися від сланцевого газу. Багато міжнародних експертів, які вивчають цю проблему, кажуть про те, що у Росії дуже великі перспективи з погляду видобутку сланцевого газу: у нас є величезні неосвоєні території та достатньо цих мінералів, щоб там попрацювати з погляду видобутку вуглецю», - заявив В.Путін.

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Нагадаємо, в лютому 2013 року міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак у доповіді на 49-й Мюнхенській конференції з безпеки «Геополітичні зміни в контексті американської нафтогазової революції» відзначив, що феномен «сланцевої революції» істотно змінює баланс на світових енергетичних ринках, а нові технології видобутку сланцевого газу і нафти можуть набути широкого поширення в світі.

На думку експертів, «сланцева революція» може змінити газовий паритет у Європі.