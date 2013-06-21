Людство дуже швидко старіє - дослідження

До 2050 року на кожну людину старше 65 років припадатиме лише чотири особи працездатного віку.

Як сьогодні повідомили УНІАН у Міжнародній організації праці (МОП), про це йдеться у доповіді, підготовленій до Міжнародної конференції праці (МКП).

У доповіді, зокрема, зазначається, що до 2050 року населення Землі перевищить 9 млрд чоловік і що людей старше 60 років стане втричі більше. Три чверті літніх людей будуть громадянами країн, які сьогодні відносяться до тих, що розвиваються; більшість серед них будуть жінки.

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Крім того, до 2050 року на кожну людину старше 65 років припадатиме лише чотири особи працездатного віку, тоді як у 2000 році на кожну літню людину припадало дев'ять осіб працездатного віку. Ці нові демографічні умови, попереджають автори доповіді, матимуть глибокі наслідки для ринків праці, систем соціального забезпечення, економічного розвитку і розвитку в області зайнятості.

У Комітеті МКП з проблем зайнятості і соціального захисту вважають, що урядам, організаціям роботодавців і працівників необхідно вживати заходи із забезпечення гідних робочих місць і соціального захисту для населення, що росте, і старіючого. Для ринків праці і систем соціального забезпечення в усьому світі швидкоплинна демографічна ситуація є великою проблемою, яку необхідно терміново вирішувати, заявляє МОП.

Учасники дискусій на щорічній Міжнародній конференції праці прийшли висновку, що правильна комбінація політичних заходів, а також відданість справі і практичні дії відповідних зацікавлених сторін дозволять не лише стабілізувати і контролювати демографічні зміни, але й використовувати закладені в них можливості.

У висновках, ухвалених Комітетом МКП з проблем зайнятості і соціального захисту в новому демографічному контексті, особливо наголошується на необхідності комплексно і новаторські поєднувати різні політичні заходи, враховуючи при цьому такі взаємозалежні чинники, як демографічні зрушення, зайнятість, трудова міграція, соціальне забезпечення і економічний розвиток.

Що стосується пенсій, Комітет визнав, що в цьому питанні країни часто постають перед складним вибором. Країнам рекомендується «застосовувати політичні заходи, що забезпечують адекватні і прогнозовані пенсії і поступовий, гнучкий перехід від активного трудового життя до пенсії. Зокрема, йдеться про такі схеми, як поступовий вихід на пенсію, часткова зайнятість і розділення ставок».

Відносно немолодих працівників, що обирають пізніший вихід на пенсію, Комітет рекомендує реалізовувати заходи, направлені на боротьбу з дискримінацією за віком, включаючи належні законодавчі заходи, кампанії з інформування громадськості та ініціативи на рівні підприємств.

У роботі тристороннього комітету з нового демографічного контексту взяли участь делегати, що представляють уряди, роботодавців і профспілки.

Завдання Міжнародної конференції праці – приймати і контролювати дотримання міжнародних трудових стандартів, ухвалювати бюджет Організації, обирати членів Адміністративної ради. З 1919 року Конференція є найважливішим міжнародним форумом, де обговорюються соціальні і трудові питання світового значення.

На Конференцію прибули 5 тисяч делегатів, зокрема міністри праці, керівники об'єднань працівники і роботодавці з більшості з 185 держав-членів МОП.