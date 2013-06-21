Людство дуже швидко старіє - дослідження
До 2050 року на кожну людину старше 65 років припадатиме лише чотири особи працездатного віку.
До 2050 року на кожну людину старше 65 років припадатиме лише чотири особи працездатного віку.
Як сьогодні повідомили УНІАН у Міжнародній організації праці (МОП), про це йдеться у доповіді, підготовленій до Міжнародної конференції праці (МКП).
У доповіді, зокрема, зазначається, що до 2050 року населення Землі перевищить 9 млрд чоловік і що людей старше 60 років стане втричі більше. Три чверті літніх людей будуть громадянами країн, які сьогодні відносяться до тих, що розвиваються; більшість серед них будуть жінки.
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Крім того, до 2050 року на кожну людину старше 65 років припадатиме лише чотири особи працездатного віку, тоді як у 2000 році на кожну літню людину припадало дев'ять осіб працездатного віку. Ці нові демографічні умови, попереджають автори доповіді, матимуть глибокі наслідки для ринків праці, систем соціального забезпечення, економічного розвитку і розвитку в області зайнятості.
У Комітеті МКП з проблем зайнятості і соціального захисту вважають, що урядам, організаціям роботодавців і працівників необхідно вживати заходи із забезпечення гідних робочих місць і соціального захисту для населення, що росте, і старіючого. Для ринків праці і систем соціального забезпечення в усьому світі швидкоплинна демографічна ситуація є великою проблемою, яку необхідно терміново вирішувати, заявляє МОП.
Учасники дискусій на щорічній Міжнародній конференції праці прийшли висновку, що правильна комбінація політичних заходів, а також відданість справі і практичні дії відповідних зацікавлених сторін дозволять не лише стабілізувати і контролювати демографічні зміни, але й використовувати закладені в них можливості.
У висновках, ухвалених Комітетом МКП з проблем зайнятості і соціального захисту в новому демографічному контексті, особливо наголошується на необхідності комплексно і новаторські поєднувати різні політичні заходи, враховуючи при цьому такі взаємозалежні чинники, як демографічні зрушення, зайнятість, трудова міграція, соціальне забезпечення і економічний розвиток.
Що стосується пенсій, Комітет визнав, що в цьому питанні країни часто постають перед складним вибором. Країнам рекомендується «застосовувати політичні заходи, що забезпечують адекватні і прогнозовані пенсії і поступовий, гнучкий перехід від активного трудового життя до пенсії. Зокрема, йдеться про такі схеми, як поступовий вихід на пенсію, часткова зайнятість і розділення ставок».
Відносно немолодих працівників, що обирають пізніший вихід на пенсію, Комітет рекомендує реалізовувати заходи, направлені на боротьбу з дискримінацією за віком, включаючи належні законодавчі заходи, кампанії з інформування громадськості та ініціативи на рівні підприємств.
У роботі тристороннього комітету з нового демографічного контексту взяли участь делегати, що представляють уряди, роботодавців і профспілки.
Завдання Міжнародної конференції праці – приймати і контролювати дотримання міжнародних трудових стандартів, ухвалювати бюджет Організації, обирати членів Адміністративної ради. З 1919 року Конференція є найважливішим міжнародним форумом, де обговорюються соціальні і трудові питання світового значення.
На Конференцію прибули 5 тисяч делегатів, зокрема міністри праці, керівники об'єднань працівники і роботодавці з більшості з 185 держав-членів МОП.