Зі Сноуденом в Шереметьєво зустрічаються правозахисники

16:20, 12 липня 2013
Світ
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У московському аеропорту "Шереметьєво" правозахисники зустрічаються з екс-співробітником ЦРУ Едвардом Сноуденом.

Сноудена нарешті побачать

Про це повідомляють РІА "Новости".

Екс-співробітник ЦРУ Едвард Сноуден розіслав у четвер ввечері правозахисним організаціям, що працюють в РФ, представництву ООН в Москві, а також відомим російським адвокатам лист електронною поштою із запрошенням зустрітися з ним в транзитній зоні московського аеропорту "Шереметьєво".

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Сноуден уже третій тиждень живе в транзитній зоні аеропорту, яку не може залишити, оскільки його американський паспорт анульовано.

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