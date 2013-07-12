У Франції потяг зійшов з рейок, є загиблі (фото)

19:48, 12 липня 2013
Світ
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За попередніми даними, в департаменті Есон у Франції поїзд, що рухався на великій швидкості, врізався в платформу, пошкодивши навіс і огорожі на ній. Одна з частин потяга перекинулася на бік.

Аварія поїзда / Фото: tgorguet, Instagram

Жертвами аварії стали щонайменше вісім людей, повідомляє РІА Новости з посиланням на газету Parisien.

Аварія поїзда / Фото: tgorguet, Instagram

Раніше французький телеканал BFMTV з посиланням на представників місцевої влади повідомив про численні жертви.

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На місце аварії прибули рятувальні служби. Інші подробиці поки не повідомляються.

Залізничне сполучення між Аустерліцьким вокзалом і місцем катастрофи поїзда частково порушено.

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