Міністра транспорту Румунії засудили до 5 років в'язниці

В оприлюдненому сьогодні вердикті суду наголошується, що вирок може бути оскаржено у вищій інстанції, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Міністра звинувачували в тому, що коли той був депутатом в період з 2002 по 2005 роки, він через контрольовану ним фірму закупив і перепродав за державним тендером старі трансформатори для енергетичного комплексу країни. Збиток від цих дій склав 7 млн ​​румунських леїв (близько 2,5 млн доларів).

На тему: Суд Мілана засудив Берлусконі до семи років в'язниці

Разом з Фенек’ю, за звинуваченням у шахрайстві, до різних термінів тюремного ув'язнення засуджено його брата Лучіана, а також спільників: Іоана Турбату, Іоана Маргідана, Петру Андронакі. Всі вони повинні виплатити державі 5 млн лей (близько 1,5 млн доларів) як компенсацію.

Звинувачення вимагало засудити Фенек’ю до 15 років ув'язнення.