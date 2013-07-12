Сноуден попросив дозволу вільно пересуватися Росією
22:59, 12 липня 2013Світ
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Екс-співробітник ЦРУ Едвард Сноуден попросив дозволити йому пересуватися на території Росії, поки вирішується питання про надання йому політичного притулку.
Едвард Сноуден
"Єдине у мене є прохання щодо законного статусу - поки я перебуваю на території РФ, щоб я міг якось пересуватися, поки вирішується питання про надання притулку", - сказав Сноуден у п'ятницю на зустрічі з правозахисниками, аудіозапис якої опинився у розпорядженні РІА Новости.
Він додав, що претензій до умов в аеропорту "Шереметьєво" у нього немає. "Я бачив місця і гірші", - сказав Сноуден.
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