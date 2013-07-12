Сноуден попросив дозволу вільно пересуватися Росією

"Єдине у мене є прохання щодо законного статусу - поки я перебуваю на території РФ, щоб я міг якось пересуватися, поки вирішується питання про надання притулку", - сказав Сноуден у п'ятницю на зустрічі з правозахисниками, аудіозапис якої опинився у розпорядженні РІА Новости.

Він додав, що претензій до умов в аеропорту "Шереметьєво" у нього немає. "Я бачив місця і гірші", - сказав Сноуден.