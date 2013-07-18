Учасники дебатів в ООН закликають не вбивати журналістів

Нинішні дебати в Раді Безпеки стали першими, які цілком присвячені проблемі захисту журналістів в умовах збройних конфліктів. Досі тема обговорювалася в ширшому контексті захисту цивільних осіб.

Відкриваючи засідання, заступник генсекретаря ООН Ян Еліассон вказав на важливість місії журналістів і на необхідність забезпечення їх захисту. "З вбивством кожного журналіста втрачається голос, який виступає на захист прав і достоїнств людини", - заявив він.

"Може, мене і називають ходячим небіжчиком, - сказав Мустафа Хаджі Абдінур (агентство Франс Прес, Сомалі), - але я виконую свою роботу - повідомляю новини... Коли вбивають журналіста, разом з ним гинуть новини", - цитує ІТАР-ТАСС.

У листі до засідання РБ у червні Розмарі Дікарло, яка є виконуючою обов'язки постійного представника США при ООН, підкреслюється, що "в 2012 році у всьому світі було вбито 121 журналіст. Понад 200 були зазнали тюремного ув'язнення і ще більше журналістів стали об'єктами нападів". "Право на свободу переконань і вираження думок є правом людини, що гарантується всім, включаючи журналістів, відповідно до Загальної декларації прав людини та Міжнародного пакту про громадянські і політичні права", - наголошується в документі.

У грудні 2006 року РБ ООН прийняла резолюцію 1738, яка закликає учасників бойових дій зробити максимум можливого для захисту журналістів, які працюють у зонах збройних конфліктів.