Президенту Чехії заборонили пити і курити

Лікарі заборонили президенту Чехії Мілошу Земану вживати алкоголь і курити, передає Газета.ру з посиланням на Reuters.

Це сталося після того, як у глави держави діагностували діабет.

Також повідомляється, що президент не має наміру відмовлятися від алкоголю і сигарет. «Замість звичайних 50-60 сигарет пан президент буде викурювати всього 20 і випивати склянку вина за обідом», - заявив прес-секретар Земана.