Президенту Чехії заборонили пити і курити
20:40, 02 серпня 2013Світ
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Мілош Земан не має наміру відмовляти собі в задоволенні.
Мілош Земан не має наміру відступати / Фото Pavel Ševela з Вікіпедії
Лікарі заборонили президенту Чехії Мілошу Земану вживати алкоголь і курити, передає Газета.ру з посиланням на Reuters.
Це сталося після того, як у глави держави діагностували діабет.
Також повідомляється, що президент не має наміру відмовлятися від алкоголю і сигарет. «Замість звичайних 50-60 сигарет пан президент буде викурювати всього 20 і випивати склянку вина за обідом», - заявив прес-секретар Земана.
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