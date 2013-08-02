Президенту Чехії заборонили пити і курити

20:40, 02 серпня 2013
Світ
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Мілош Земан не має наміру відмовляти собі в задоволенні.

Мілош Земан не має наміру відступати / Фото Pavel Ševela з Вікіпедії

Лікарі заборонили президенту Чехії Мілошу Земану вживати алкоголь і курити, передає Газета.ру з посиланням на Reuters.

Це сталося після того, як у глави держави діагностували діабет.

Також повідомляється, що президент не має наміру відмовлятися від алкоголю і сигарет. «Замість звичайних 50-60 сигарет пан президент буде викурювати всього 20 і випивати склянку вина за обідом», - заявив прес-секретар Земана.

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