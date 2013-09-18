Через повідомлення про бомбу в Польщі з McDonalds евакуювали тисячі людей

Як повідомляють польські ЗМІ, всього під цією вивіскою в країні працюють 311 ресторанів. Приводом для масштабної акції стало повідомлення, отримане завідувачем одного з них, повідомляє РІА Новости.

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"Оскільки ми не ігноруємо такі сигнали, відразу була проінформована поліція. Вона зробила дії по всій Польщі", - сказав прес-секретар McDonalds в Польщі Кшиштоф Клапа, додавши, що мережа викупила страховку навіть на такий незвичайний випадок.

Евакуація відбувається по всій країні, в тому числі у Варшаві, Ельблонзі, Вроцлаві, Бидгощі, Любліні. Через те, що кількість фахівців обмежена, перевірка об'єктів проходить по черзі.

"Швидше за все, ми маємо справу з неправдивим сигналом, але кожне таке повідомлення повинно бути перевірено", - сказали в поліції Польщі, додавши, що одночасно йде пошук людини, яка заявила про бомбу.