США успішно перехопили балістичну ракету над Тихим океаном

США збили балістичну ціль з головною частиною за допомогою двох ракет-перехоплювачів морського базування, передає РИА Новости з посиланням на Пентагон.

З військової бази на острові Кауаї (Гавайський архіпелаг) було запущено балістичну ракету-мішень з головною частиною. Ракетний крейсер Lake Erie відстежив ціль і випустив по ній дві ракети SM-3 Block IB, одна з яких успішно вразила боєголовку, що відокремилася від ракети-мішені.

Таким чином, ВС США вперше провели випробування елементів системи ПРО з одночасним пуском двох ракет-перехоплювачів по цілі з головною частиною.

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Всього за час випробувань системи протиракетної оборони, які проводяться з 2001 року, ракети-перехоплювачі вразили цілі в 63 із 79 випадків.