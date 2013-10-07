Президент Індонезії заспівав Путіну "Happy Birthday to You"

Коли глава російської держави, якому в понеділок виповнився 61 рік, зайшов до павільйону засідань саміту АТЕС, його зустрів індонезійський колега. На честь дня народження Путіна він виконав пісню Happy Birthday to You, акомпануючи собі на гітарі, повідомляє РІА Новости.

Інші учасники зустрічі почали підспівувати.

Путін, для якого сюрприз індонезійського колеги став досить несподіваним, на думку присутніх, був навіть трохи збентежений.

Прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков підтвердив, що президент Індонезії, дійсно, виконав пісню.

За його словами, це було несподіванкою для російської делегації. "Це був серйозний сюрприз", - сказав Пєсков.