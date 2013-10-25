У РФ прокуратура зацікавилася дощем зі скловолокна

"14.10.2013 в Новгородську природоохоронну прокуратуру надійшла інформація про випадання з атмосферного повітря на територію мікрорайону Дерев’яниці скловолокна", - повідомляється на сайті прокуратури.

Перевірка показала, що викид зроблено на ВАТ «Новгородський завод скловолокна», розташований в даному мікрорайоні, під час робіт з попередження та усунення аварійних викидів шкідливих (забруднюючи ) речовин в атмосферне повітря.

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З метою усунення виявлених порушень законодавства Новгородською міжрайонною природоохоронною прокуратурою керівнику ВАТ «Новгородський завод скловолокна» внесено подання, розгляд якого перебуває на контролі прокуратури, сказано в повідомленні.