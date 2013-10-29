У Сенаті вимагають перегляду програм стеження США

"Доти, поки США не беруть участь у військових діях проти країни і немає термінової необхідності в подібного роду спостереженні, я не думаю, що США повинні збирати телефонні дзвінки та електронну пошту дружньо налаштованих президентів і прем'єр-міністрів", - заявила Файнстайн, пише РІА Новости.

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Раніше у США виникли тертя у відносинах з низкою країн, включаючи Німеччину, через інформацію про можливе стеження з боку Агентства національної безпеки (АНБ) США за політиками цих держав. Канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто висловила президенту Обамі невдоволення у зв'язку з можливою прослушкою її телефону. Адміністрація США зіткнулася з проблемами і на внутрішньому фронті після того, як газета Wall Street Journal написала, що АНБ не інформувало Обаму про стеження за іноземними главами держав.

"Що стосується збору АНБ розвідувальної інформації з лідерам країн-союзників США, включаючи Францію, Іспанію, Мексику та Німеччину, то я хочу сказати без натяків: я повністю проти", - пише сенатор.

"Наскільки я розумію, президент Обама не знав, що з 2002 року проводився збір комунікацій канцлера Меркель. Це велика проблема. Білий дім поінформував мене, що збір інформації про наших союзників не продовжуватиметься, і я це підтримую", - сказала Файнстайн, зажадавши, щоб спецслужби інформували Конгрес про подібну діяльність.