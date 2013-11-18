Грузія в середу отримає нового прем'єра

"У першій половині вівторка відбудеться слухання комітетів, і всі комітети зустрінуться з міністрами, у другій половині вівторка відбудеться зустріч представників меншості і більшості, а вже в середу пройде голосування за новий кабінет міністрів і урядову програму", - заявив Усупашвілі після інавгурації нового президента Георгія Маргвелашвілі, передає РІА Новости.

На тему: Георгій Маргвелашвілі став новим президентом Грузії

За словами депутата Георгія Цагареїшвілі, парламентська більшість представить кандидата на пост прем'єра Грузії в понеділок ввечері. Правляча коаліція "Грузинська мрія" вже назвала своїм кандидатом Іраклія Гарібашвілі, до останнього часу обіймав посаду глави МВС.

Згідно з нормами нової конституції Грузії, уряд країни на чолі з прем'єром Бідзіною Іванішвілі з моменту проголошення новим президентом Маргвелашвілі присяги на конституції Грузії в неділю автоматично склав свої повноваження. Днями Маргвелашвілі повинен офіційно представити кандидатуру нового прем'єра, який у свою чергу представить парламенту Грузії новий кабінет міністрів для висловлювання довіри.

Діяльність уряду Грузії буде повністю визначати Гарібашвілі, який буде підзвітний лише парламенту країни. Однак президент зможе вимагати від уряду розгляду окремих питань.

Мільярдер Бідзіна Іванішвілі, який створив коаліцію "Грузинська мрія", яка змістила партію Саакашвілі "Єдиний нацрух" з позицій правлячої політичної сили, заявив, що вважає своє основне завдання виконаним і не має наміру більше залишатися прем'єр-міністром. За словами Іванішвілі, найближчим часом він збирається зайнятися "розвитком громадянського сектора".