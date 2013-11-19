Німецькі вчені хочуть дати Сноудену ступінь почесного доктора

З подібною ініціативою виступив професор з факультету філософії Ростокського університету в Німеччині Ханс-Юрген фон Вензірскі, пише Інтерфакс.

"Ми вже кілька місяців дуже активно стежили за викриттями пана Сноудена, і ми вважаємо, що в цьому випадку відбуваються вкрай важливі речі, що стосується оприлюднення цих програм прослуховування", - сказав учений.

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За його словами, поки що зроблена тільки заявка на розгляд можливості присвоєння ступеня, за якою органи університету в даний час проводять процедуру наукового розгляду.

"Згідно з нашими правилами, ступінь почесного доктора може бути присвоєна, якщо кандидат має відповідні наукові досягнення, і зараз якраз обговорюється питання, чи можна назвати досягнення пана Сноудена науковими", - зазначив професор фон Вензірскі.

Сноуден у 2013 році поширив інформацію про програми стеження американських спецслужб, у США його звинувачують у незаконному розголошенні секретних відомостей. Він прибув до Росії у червні цього року транзитом з Гонконгу, але затримався в московському аеропорту "Шереметьєво". Першого серпня Сноуденом було надано притулок у Росії терміном на рік, а з листопада він отримав роботу з підтримки великого російського сайту.