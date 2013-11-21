Греція і кредитори не можуть погодити план реформ

"Обговорення було коротким і на рівні керівників", - повідомив чиновник Мінфіну і додав, що на переговорах є прогрес, трійка повністю схвалює показники проекту бюджету, пише РІА Новости.

За його словами, це була більше політична розмова про те, як "ми будемо рухатися до 9 грудня". Обговорення з трійкою продовжаться з метою досягти угоди до 9 грудня.

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"Це мета, яку ставить і трійка", - сказав чиновник і висловив надію на майбутній раунд переговорів. Шанси на угоду він оцінив як 60 на 40, хоча напередодні він же оцінював шанси на досягнення домовленостей як 50 на 50.

Високопоставлений представник міністерства фінансів зауважив також, що трійка не вимагає закриття будь-яких держустанов або організацій, як повідомляє преса.

Грецька сторона і кредитори не можуть узгодити план структурних реформ, які допоможуть закрити бюджетний розрив, який може утворитися у 2014 році через непокритий програмою фінансової допомоги дефіцит бюджету. Міністр фінансів Греції Янніс Стурнарас повідомляв, що влада підготувала план реформ, які дадуть 1,3 мільярда євро.

На початку чергового раунду переговорів Стурнарас заявив журналістам, що вважає "важким, але можливим" досягтення угоди з трійкою до 9 грудня, коли намічено засідання Єврогрупи. Без позитивного висновку "трійки" за правилами ЄС неможливо виділення країні нової порції кредиту. Хоча, за словами Стурнараса, і без угоди не буде проблем з ліквідністю, з політичних причин треба знайти рішення до 9 грудня. Цього тижня переговори з фінансовим блоком кабінету проходили щодня.