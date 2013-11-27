Кількість загиблих у результаті тайфуну на Філіппінах зросла до 5,5 тисяч осіб
Кількість жертв супертайфуну "Хайянь" ("Йоланда") на Філіппінах зросла до 5,5 тисяч осіб
Кількість жертв супертайфуну "Хайянь" ("Йоланда") на Філіппінах зросла до 5,5 тисяч осіб, пише в середу інтернет-портал GMA News з посиланням на дані національної Ради з управління у надзвичайних ситуаціях, передає РІА Новости.
Раніше була інформація про загибель понад 5,2 тисячі осіб.
Згідно з оновленими даними, більше 1,7 тисячі людей, як і раніше, числяться зниклими безвісти. Влада вважає, що кількість жертв може зрости, при цьому "Хайянь" вже перевершив за кількістю жертв тайфун, що обрушився на країну в 1991 році і забрав життя понад 5 тисяч людей. Ще близько 26 тисяч людей отримали поранення в результаті удару стихії.
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Найсильніша буря вранці 8 листопада принесла на філіппінські острови вітри зі швидкістю 315 кілометрів на годину. Супертайфун супроводжували хвилі висотою до шести метрів, які обрушилися на береги островів Самар і Лейте.
В одній тільки провінції Лейте кількість жертв, за прогнозами місцевої влади, може досягти 10 тисяч осіб. Загальна кількість постраждалих оцінюється в 10 мільйонів осіб.