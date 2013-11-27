Кількість загиблих у результаті тайфуну на Філіппінах зросла до 5,5 тисяч осіб

Кількість жертв супертайфуну "Хайянь" ("Йоланда") на Філіппінах зросла до 5,5 тисяч осіб, пише в середу інтернет-портал GMA News з посиланням на дані національної Ради з управління у надзвичайних ситуаціях, передає РІА Новости.

Раніше була інформація про загибель понад 5,2 тисячі осіб.

Згідно з оновленими даними, більше 1,7 тисячі людей, як і раніше, числяться зниклими безвісти. Влада вважає, що кількість жертв може зрости, при цьому "Хайянь" вже перевершив за кількістю жертв тайфун, що обрушився на країну в 1991 році і забрав життя понад 5 тисяч людей. Ще близько 26 тисяч людей отримали поранення в результаті удару стихії.

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Найсильніша буря вранці 8 листопада принесла на філіппінські острови вітри зі швидкістю 315 кілометрів на годину. Супертайфун супроводжували хвилі висотою до шести метрів, які обрушилися на береги островів Самар і Лейте.

В одній тільки провінції Лейте кількість жертв, за прогнозами місцевої влади, може досягти 10 тисяч осіб. Загальна кількість постраждалих оцінюється в 10 мільйонів осіб.