Росіяни стали менше довіряти Януковичу - опитування

Про це свідчать результати соціологічного опиту Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД), дані якого є в розпорядженні УНІАН.

Лідерами рейтингу довіри главам держав, на думку росіян, є Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко (41%, рік тому 34%) і Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв (33%, рік тому 33%).

Президент Азербайджану Ільхам Алієв викликає довіру в 5% учасників опитування.

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Очільники Киргизстану, Вірменії, Узбекистану, Туркменії, Таджикистану, Грузії, Молдови користуються довірою лише у невеликої частини респондентів (від 1 до 3%). При цьому 32% опитаним важко з відповіддю.

Традиційно найбільш надійними партнерами Росії опитані вважають Білорусь (51%) і Казахстан (37%). Україна зі значним відставанням (18%) на третьому місці. Минулого року трійку лідерів становили ці самі країни.

Співпрацю з Азербайджаном і Вірменією підтримують по 5% респондентів, з Киргизстаном, Узбекистаном, Туркменією і Грузією – по 2%. Надійність Молдови як партнера для ведення бізнесу відзначили 3% респондентів, Таджикистану – 1%.

Крім того, серед найбільш успішних країн СНД росіяни сьогодні, в першу чергу, називають Білорусь (50%), Казахстан (35%) і Україну (21%). Минулого року аналогічні відповіді дали 45%, 33%, 19% опитаних, відповідно.

Також росіяни вважають, що в Білорусі, Казахстані та Україні найбільш сприятливе середовище для ведення бізнесу – такої позиції дотримуються, відповідно, 30%, 24% і 17% учасників опитування.

Інші члени СНД були відзначені значно меншою часткою опитаних. Вірменію і Азербайджан назвали по 5% респондентів, Грузію – 4%, Молдову і Киргизстан – по 3%, а Узбекистан і Туркменію – по 2%.

Всеросійське опитування ВЦВГД проведено 16-17 листопада 2013 р. Опитано 1,6 тис. осіб у 130 населених пунктах у 42 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4%.