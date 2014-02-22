Росія готова воювати за Крим - ЗМІ

Про це заявив кореспондентам The Financial Times високопоставлений російський чиновник.

"Якщо Україна розколеться, це призведе до війни, - сказав співрозмовник видання. - Спочатку вони позбудуться Криму, [тому що] ми ввійдемо і захистимо [його], так само, як ми зробили в Грузії".

У 2008 році російські війська вторглися в Грузію після того, як грузинська армія несподівано атакувала сепаратистську республіку Південна Осетія, нагадує FT. Згодом Росія визнала незалежність Південної Осетії і Абхазії. У Кремлі конфлікт з Грузією вважають найсерйознішим протистоянням Росії і Заходу з часів холодної війни.

Небезпека повторення подібного сценарію виникла через заворушення в Україні, що загострили в Криму міжетнічні тертя: 60% населення півострова складають етнічні росіяни, решта 40% припадають на частку українців і кримських татар.

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Спікер Кримського парламенту Володимир Константинов заявив 20 лютого, що не виключає відокремлення Криму від України. "Можливо. Якщо країна розвалиться. Все до цього і йде", - заявив він в ході візиту в Москву. Константинов прибув у Росію, щоб обговорити події в Україні з російськими парламентаріями. На зустрічі був присутній спікер Держдуми Сергій Наришкін, йдеться в статті.

У приватних розмовах багато російських чиновників стверджують, що Україна входить до сфери впливу Росії. "Ми не дозволимо Європі і США забрати у нас Україну. Колишні радянські республіки - єдина родина, - заявило джерело видання у дипломатичних колах. - Вони думають, що Росія все так само слабка, як на початку 1990-х, але це не так".

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Висловлювання кримського чиновника були негативно сприйняті в Україні. "Лідер меджлісу кримських татар назвав коментарі Константинова "зрадницькими", підвищуючи ймовірність етнічного конфлікту в разі відокремлення Криму", - повідомляється в статті.