У Лаосі розбився Ан-74 з міністром оборони на борту

В авіакатастрофі загинули міністр оборони цієї країни та ще кілька високопосадовців, ідеться в сюжеті ТСН.

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Усього на борту Ан-74 ТК 300 було близько 20 людей. Чиновники летіли на військові урочистості, але за 500 від столиці літак розбився. На місці падіння вже працюють рятувальники.

Причини аварії ще не з'ясували. Харківський авіаційний завод передав уряду Лаосу літак 2009 року. В яких умовах він експлуатувався – невідомо.