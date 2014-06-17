Ірак звинуватив Саудівську Аравію у фінансуванні екстремістів
17:35, 17 червня 2014Світ
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Ірак заявив, що влада Саудівської Аравії фінансує екстремістське угруповання "Ісламська держава Іраку і Леванту", яке захопило територію на півночі і заході країни.
фото REUTERS
Офіційний Багдад звинуватив Ер-Ріяд в "фінансовій та моральній підтримці терористичних угруповань", і поклав на саудівську владу відповідальність за масові вбивства населення, які здійснюють терористи в Іраку, передає Коммерсант.ru, з посиланням на радіостанцію Sawa.
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Також Ірак закликав Саудівську Аравію "сконцентруватися на внутрішніх проблемах, подбати, щоб у королівстві не було дискримінації".
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