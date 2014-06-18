Подружжя Клінтон звинуватили в ухилянні від сплати податків

До такого висновку прийшло американське агентство Bloomberg, проаналізувавши структуру власності подружжя Клінтон, повідомляє 9tv.co.il.

Приводом для журналістського розслідування, проведеного кореспондентом агентства Річардом Рубіним, послужило твердження Хілларі Клінтон про те, що після завершення президентської каденції її чоловіка у 2001 році вони покинули Білий дім не тільки без гроша в кишені, але і з величезними боргами. Про це заявила Хілларі 9 червня в інтерв'ю телеканалу ABC.

Як з'ясувалося, для того щоб уникнути податку на спадщину, родина Клінтон скористалася перевіреною "дірою" в американському податковому законодавстві. Річ утім, що у США власність дорожча ніж 5,43 млн доларів при передачі у спадщину, оподатковується 40-процентним податком. Однак при даруванні власності податок платити не треба.

Для того щоб зберегти контроль над майном і позбавити спадкоємців від сплати податку, його власники передають це майно у власність створених ними трастових компаній, які потім мають право передарувати цю власність імовірним спадкоємцям або самим же власникам.

Саме таку операцію і провело сімейство Клінтон. У 2010 році вони створили трастові компанії, на які у 2011 році перевели право власності на свій будинок у Нью-Йорку. За словами Девіда Скотта Слоана, співвласника бостонської юридичної компанії Holland & Knight, це дозволило заощадити Клінтонам на податках сотні тисяч доларів.

Пікантність ситуації полягає в тому, що саме Хілларі Клінтон, яку називають серед ймовірних кандидатів на пост президента США, раніше публічно заявляла про необхідність знизити планку вартості оподатковуваного майна до 3,5 млн доларів, підвищивши при цьому податок до 45%. Таким чином, на її думку, вдасться уникнути надмірної кількості "багатіїв у спадок".