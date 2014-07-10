15-16 липня лідери ЄС проголосують за президента Єврокомісії та обговорять кандидатів у президенти ЄС

Європейський парламент проголосує за президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера 15 липня, а 16 липня лідери ЄС на позачерговому саміті обговорять можливих кандидатів на посади Верховного представника ЄС та президента ЄС.

Чи буде на порядку денному саміту українське питання – поки що не відомо.

„16 липня лідери ЄС знов зберуться, щоб обговорити кандидатури на ці дві конкретні позиції”, - йдеться в анотації щодо майбутнього саміту ЄС.

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Станом на сьогодні остаточний порядок денний ще не відомий, лист-запрошення президента Ради ЄС Хермана Ван Ромпея також ще немає.

Як повідомили власному кореспонденту агентства УНІАН в Раді ЄС, очікується, що лист може бути розісланий на початку наступного тижня. Щодо включення в порядок денний саміту українського питання, то підтвердження цьому також ще немає.

Станом на сьогодні посаду Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики посідає Кетрін Ештон, президента ЄС – Ван Ромпей.

Згідно з процедурою, президент Ради ЄС обирається Радою ЄС більшістю голосів на період два з половиною року з можливістю переобрання на другий термін. Термін мандату Ромпея спливає 1 грудня цього року. Саме йому доручено провести консультації серед лідерів ЄС та визначити найкращого кандидата, який займе його офіс.

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Аналогічно голосується кандидатура Верховного представника, хоча при цьому ще необхідна згода президента Європейської комісії. На цю посаду обирають на п’ять років. Мандат Ештон спливає 31 жовтня, одночасно з мандатом всієї Європейської комісії.

Як відомо, Юнкер вже заручився підтримкою сталої більшості Європарламенту, і без сумніву його кандидатура буде підтримана ЄП.