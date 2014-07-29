Саакашвілі: Європа має відмовитися від російської нафти, аби зупинити Путіна

Про це йдеться у матеріалі, опублікованому в газеті LaStampa, переклад якого наводить Инопресса.

"Якщо Європа хоче чинити вплив на Путіна, вона має блокувати весь експорт технологій для нафтової промисловості, перервати закупівлю нафти з російських нафтопроводів і закрити доступ до фінансів", - говорить Саакашвілі.

"Росія - як велика бензозаправка: якщо заблокувати насос, її агресивна позиція втратить свою силу", - вважає він.

Як наголошується у матеріалі, сьогодні багато хто сприймає конфлікт Росія-Грузія 2008 року як один з перших проявів неоімперської політики Путіна, після якого відбулася анексія Криму і «проросійське повстання» у східній Україні. Саакашвілі порівнює цю експансіоністську політику з раковою пухлиною, зазначається у статті.

Читайте такожСаакашвілі: Перемога АТО в Донецьку ознаменує вирішальну поразку Путіна"Путін не зупиниться, поки люди з його оточення не почнуть скаржитися на те, що втрачають заробіток, позбавляються звичного способу життя", - упевнений Саакашвілі.

"Європейські уряди не хочуть проводити хірургічну операцію - військове втручання - це було б дуже ризиковано, але вони мають хоч би провести хіміотерапію, а не приймати аспірин", - заявляє екс-президент Грузії, визнаючи, що "хіміотерапія болісна, і для європейської економіки санкції теж будуть хворобливими".

Проте "ЄС не має виробляти політичні рішення на економічних міркуваннях", вважає екс-президент. "Якщо політики більше не здатні ухвалювати такого роду рішення, так це тому, що світом правлять менеджери і багатонаціональні компанії. Але вони завжди зацікавлені у короткострокових доходах, тоді як політики існують для бачення довгострокових перспектив і ризиків", - упевнений Саакашвілі.

Читайте такожСаакашвілі: Європа може зупинити Путіна, але вона навіть не починала вводити санкції"Росія залежить від Європи не лише економічно, а й психологічно, - вважає Саакашвілі. - Олігархи, близькі до Путіна, не люблять проводити канікули на китайських островах, вони завжди їдуть до Європи, вони купують будинки у Європі, а не в Пекіні, і тримають свої заощадження у євро, а не в юанях".

"Москва може заблокувати поставки газу, але таким чином вона негайно відключить від живлення свою "машину грошей". У Європи ж є інші ресурси", - відзначає він. Колишній президент Грузії має на увазі майбутні можливі поставки газу з Ірану, Азербайджану і Туркменістану, а також з США і Катару, зазначається у статті.

Відповідаючи на запитання кореспондента видання про керівництво ЄС, Саакашвілі сказав: "Звичайно, сьогодні немає Вінстона Черчилля. Але рішення Франції продати в самий розпал конфлікту військові кораблі одній з воюючих сторін - це найганебніший акт, який спадає на думку".

Як повідомляв УНІАН, Росія після анексії Криму продовжує військову агресію проти України.

Читайте такожСаакашвілі: "Кремлівський упир" йде шляхом КаддафіУкраїнці закликали ЄС не продавати Росії зброю, зокрема, французькі військові кораблі «Містраль». Західні партнери також закликають Париж не поставляти Росії «Містралі». США і союзники твердять, що за нинішніх умов надання Москві високоякісної зброї недоречно.

Проте 21 липня президент Франції Франсуа Олланд заявив, що Франція виконає свої зобов'язання зі спорудження першого військового корабля типу «Містраль» для Росії, оскільки Москва вже заплатила по цьому контракту.