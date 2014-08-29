ЗМІ: Один із затриманих в Україні десантників доставлений в опіковий центр Петербурга

Про це повідомляє Дождь з посиланням на голову костромської Ради солдатських матерів Людмилу Хохлову.

Їй про це повідомило командування військової частини.

Нагадаємо, 25 серпня на території України були затримані десять російських десантників. За словами затриманих, їх відправили "на навчання", причому особовий склад не знав, куди вони їдуть.

Офіційна Москва заявляє, що військовослужбовці "просто заблукали".

У той же час, в Росії триває кампанія з пошуку поранених і загиблих військових, неофіційно брали участь у збройному конфлікті на Донбасі. За даними правозахисників, таких солдатів можуть бути сотні.