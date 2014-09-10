На німецькій хімічній фабриці пролунали потужні вибухи, висота полум'я досягла 50 метрів

Серія потужних вибухів знищила хімічну фабрику на півночі Німеччини поблизу Бремена.

Наразі дві сотні пожежників намагаються загасити полум’я, висота якого сягає 50 метрів.

Один працівник фабрики отримав поранення, ще одного розшукують у завалах.

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Вибух було чутно за десятки кілометрів від місця катастрофи. У будинках довкола фабрики повибивало шибки. Сотні людей евакуювали, тимчасовий притулок влаштували у місцевій школі.

Чи стався витік небезпечних речовин - поки що не повідомляють.Фабрика виробляла хімічні барвники для автомобілів.