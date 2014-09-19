Ізраїльтяни влаштували ланцюг миру на підтримку України (фото, відео)
14:37, 19 вересня 2014Світ
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В Ізраїлі пройшли акції на підтримку України.
Ізраїльтяни вийшли на мітинг проти агресії Росії / Максим Фраерман Facebook
Як повідомляє ТСН, в Тель-Авіві і Хайфі пройшли акції протести проти російської агресії.
Активісти засудили дії російської влади з плакатами - "Війна проводиться на території України російською владою".
Читайте такожУ РФ готуються до "Маршу миру": сьогодні в Петербурзі відбудеться серія одиночних пікетівОкрім того, учасники акції виклали зі свічок Герб України - на знак пам'яті про тих, хто вже загинув у протистоянні.
Ізраїльтяни влаштували ланцюг миру на підтримку України
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