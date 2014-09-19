Ізраїльтяни влаштували ланцюг миру на підтримку України (фото, відео)

Як повідомляє ТСН, в Тель-Авіві і Хайфі пройшли акції протести проти російської агресії.

Активісти засудили дії російської влади з плакатами - "Війна проводиться на території України російською владою".

Читайте такожУ РФ готуються до "Маршу миру": сьогодні в Петербурзі відбудеться серія одиночних пікетівОкрім того, учасники акції виклали зі свічок Герб України - на знак пам'яті про тих, хто вже загинув у протистоянні.