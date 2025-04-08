Командувач силами НАТО в Європі Крістофер Каволі пояснив, що це важливо за потенційної агресії Росії.

Головний генерал армії США Крістофер Каволі заявив, що необхідно зберегти поточну військову присутність американських військових у Європі без змін. Він сказав про це після повідомлення про те, що Пентагон розглядає можливість виведення 10 000 військовослужбовців зі Східної Європи, пише Sky News.

Переговори про скорочення американського військового контингенту в Румунії та Польщі проходять на тлі спроб президента США Дональда Трампа переконати кремлівського диктатора Володимира Путіна погодитися на припинення вогню в Україні.

"Ми часто перекидаємо сили Європою - наші ВПС постійно переміщуються, морські сили, навіть сухопутні війська переходять з місця на місце. Але основні місця дислокації наших сил зараз - це ті, де вони перебувають, і саме там я планую їх залишити", - наголосив Верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі.

Відео дня

Каволі також окремо хвалить Польщу і Литву за інвестиції та підтримку американських військ, розміщених на їхній території.

Якими можуть бути наслідки виведення американських військ з Європи

Крім того, генерал армії США заявив, що, якщо чисельність американських військ у Європі буде скорочено, це збільшить час, необхідний для відповіді на дії противника.

Багато що, за його словами, залежить від того, які саме сили були б виведені і які дії потрібні були б для протидії Росії. "Але очевидно, що перекидання сил через Атлантику створює додаткові часові та логістичні труднощі", - додав військовий.

Він конкретно заявляє, що це сповільнить відповідь США на гіпотетичний напад Росії на союзників у Східній Європі.

Які загрози становить Росія

Говорячи про потенційні загрози з боку Росії, він називає ядерний арсенал найбільшою загрозою, а також вказує на кіберзагрози.

"У традиційному (неядерному) плані їхньою стратегічною перевагою залишається чисельність, яку вони можуть зосередити поблизу сил НАТО, що створює для нас виклик - встигнути відреагувати вчасно. Саме в цьому суть необхідності наявності у США звичайних сил стримування на європейському континенті", - зазначає Каволі.

Замовлення американської зброї

За його словами, за час повномасштабної війни Росії проти України, кількість замовлень від союзників, які бажають придбати американське обладнання, збільшилася на 600%, і загалом надійшло 4 000 заявок на суму 265 млрд доларів.

"Як командувач союзних військ, я заохочую це. Я хочу збільшити можливості та потенціал так швидко, щойно ми зможемо їх отримати", - говорить він, підкреслюючи, що закупівля американської техніки - це найпростіший спосіб забезпечити оперативну сумісність у рамках альянсу.

Інші заяви генерала Каволі

Раніше УНІАН повідомляв, що незабаром РФ випускатиме втричі більше артснарядів, ніж США і Європа разом. За словами Каволі, Вашингтон очікує, що Росія щомісяця вироблятиме близько 250 000 артилерійських снарядів.

Крім того, генерал НАТО оцінив шанси України на перемогу у війні. Він заявив, що у війні "немає нічого неминучого". Українці не приречені на поразку, "перебуваючи на сильних оборонних позиціях, і повільно покращуючи свою здатність генерувати силу і зміцнювати ці позиції".

Вас також можуть зацікавити новини: