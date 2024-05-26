Видання зазначає, що Білоусову навряд чи вдасться позбавити російську армію корупції, до того ж його таланти економіста вкрай сумнівні.

Нещодавні перестановки в уряді Володимира Путіна викликали шквал суперечливих оцінок, але всі сходяться на думці, що призначення Андрія Білоусова міністром оборони - це швидше плюс для режиму.

Як пише The Hill, Білоусова вважають нібито справжнім професіоналом - саме тією людиною, яка підходить для роботи з викорінення повальної корупції у збройних силах та інтеграції військової економіки в цивільну.

"Насправді Білоусов майже напевно зазнає невдачі. Таким чином, його призначення - це не стільки геніальний хід самообраного президента Росії, скільки чергове свідчення некомпетентності великого лідера", - ідеться у статті.

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Так, зазначає видання, Білоусов є прихильнком дирижистської моделі економічного розвитку, за якої держава, а не вільний ринок, відіграє чільну роль в ухваленні рішень щодо інвестицій, виробництва і споживання.

"Цей підхід відповідає уподобанням Путіна і може допомогти мілітаризувати російську економіку - але високою ціною для пересічних росіян", - зазначає The Hill.

Ще гірше для репутації Білоусова, пише The Hill, той факт, що він був частиною глибоко корумпованого путінського режиму протягом майже двох десятиліть.

"У будь-якому разі Білоусову не вдасться позбавити збройні сили корупції. Якщо він чистий, усі його зненавидять і відмовляться співпрацювати з ним, особливо якщо він 20 років дивився на це крізь пальці. Якщо він брудний, то не зможе зробити нічого, крім удавання", - зазначає видання.

Також Білоусову доведеться комунікувати з начальником Генштабу РФ генералом Валерієм Герасимовим. І, найімовірніше, вони не знайдуть спільної мови і встановлять прохолодні стосунки, тим паче якщо Білоусов вирішить, що йому потрібно довести свою значущість, втручаючись у військові справи, вважає The Hill.

Таким чином, підкреслює видання, рішення Путіна просунути Бєлоусова - це ще одна з його численних стратегічних помилок, адже хаос в органах, які ухвалюють рішення і відповідають за ведення війни - це останнє, що потрібно Росії, і зіграє на користь України.

Як заявляє експерт The Hill, причина такого призначення в тому, що Путін, як і Бєлоусов, "не вирізняється новаторським мисленням і вмінням вирішувати проблеми". Російський правитель, який обіймає свою посаду вже чверть століття, "особливо схильний до посередності та насильства, яке, як він сподівається, компенсує його кричущу некомпетентність".

Призначення нового міністра оборони в Росії

12 травня Путін запропонував призначити Андрія Білоусова міністром оборони замість Сергія Шойгу.

Аналітики ISW зазначили у звіті, що Путін змінює кадри в Міноборони РФ, щоб посилити підготовку до затяжної війни з Україною і, можливо, підготуватися до майбутньої конфронтації з НАТО.

А в Financial Times вказали, що призначення Білоусова на посаду міністра оборони вказує на те, що Путін хоче серйозних змін у підходах до свого дворічного вторгнення в Україну.

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