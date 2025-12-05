Очікування щодо того, що БПЛА відіграватимуть вирішальну роль справдилися, вважає видання.

Україна в останні тижні наростила далекобійні удари безпілотниками по РФ, пише Forbes.

Видання зазначило, що ці атаки значно послабили довгостроковий бойовий потенціал Росії. Удари України спрямовані одночасно на кілька ключових напрямків – російські війська, ресурси та фінансова галузь. Таким чином Україна прагне ускладнити продовження бойових дій для РФ.

Відзначається, що найближчим часом ці удари БПЛА почнуть впливати на процес мирних перемовин. Оскільки Україна показує, що може завдавати суттєвої шкоди РФ в разі продовження бойових дій. І це підриває сподівання на те, що ударний потенціал України з часом послабшає.

Відео дня

Економічні наслідки українських атак

Окремо журналісти відзначають економічні наслідки українських атак по нафтопереробній галузі РФ. Ремонт цих об'єктів вимагає ресурсів, які Росія могла використати для військових дій. Такий тиск на Москву – це спроба зробити продовження війни для Росії все більш вартісним питанням.

Крім того, зазначає Forbes, економічні труднощі та перебої в електропостачанні, транспорті та наданні основних послуг призведуть до значного розчарування російського населення. Це наврядчи становитиме пряму загрозу для влади російського диктатора Володимира Путіна, однак цей процес збільшує політичні ризики продовження війни.

Роль дронів у війні

З початку повномасштабної війни очікувалося, що дрони у підсумку відіграватимуть вирішальну роль. І ці очікування повністю виправдалися, пише видання. Байрактари, Шахеди, Орлани, FPV та опто-волоконні дрони сформували хід бойових дій.

З перспективою миру на горизонті, удари дронів, здійснені AN-196 Лютий та F-1, можуть стати вирішальними у результаті війни.

Мирні переговори: важливі новини

Раніше ЗМІ повідомили про закінчення зустрічі української та американської делегації у Маямі, під час якої обговорювався план завершення війни. Деталі зустрічі невідомі. З української сторони в зустрічі брали участь секретар Ради нацбезпеки та оброни Рустем Умєров та керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Тим часом віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що в питанні завершення війни в Україні "досягнуто великого прогресу". Водночас він додав, що сторони ще "не досягли фінішної межі". За його словами "хороші новини в цьому питанні" можуть зʼявитися найближчими тижнями.

Вас також можуть зацікавити новини: