За словами представника Білого дому, жорстокість РФ просто зашкалює, а Путін не чекає якогось приводу, щоб продовжувати знищувати український народ.

Президенту РФ Володимирові Путіну не потрібен привід для завдавання ударів по Україні, заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Коментуючи питання про імовірність здійснення Росією "пропорційної відплати" за удар безпілотника по Кремлю, Кірбі на брифінгу у Вашингтоні зазначив, що росіяни й так продовжують бомбардувати Україну.

"Важко дивитися на те, що відбувається в Україні вже більше року, і клеїти на це ярлик "пропорційність". Україна нікому не загрожувала. Вони точно не загрожували Росії. І все-таки Путін вирішив вторгнутися... Він продовжує бомбити українські міста та цивільну інфраструктуру крилатими ракетами й безпілотниками. І в цьому немає нічого пропорційного. Україна бореться за своє життя. Вони воюють, щоб захистити свою територію", - пояснив Кірбі.

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За словами представника Білого дому, "реакція Путіна на ймовірну атаку безпілотників, залежить від нього".

"Але важко побачити, що він сидить і чекає якогось приводу, щоб продовжувати знищувати український народ. Тепер, можливо, він цим і скористається. І я не знаю, чи це була операція під хибним прапором", - сказав Кірбі.

Він також наголосив, що лише за добу росіянами було вбито два десятки цивільних українців. "Жорстокість просто зашкалює. У цій боротьбі немає нічого пропорційного", - наголосив Кірбі.

Удар по Кремлю невідомими БпЛА - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 3 травня нібито була здійснена атака на Кремль за допомогою безпілотників. Росія звинуватила в інциденті Україну, ніяк не обгрунтувавши свої заяви. А Дмитро Медведєв навіть закликав убити Володимира Зеленського.

У відповідь Володимир Зеленський заперечив причетність України до вибуху безпілотника над Кремлем і наголосив, що наша держава не атакує ні Володимира Путіна, ні Москву. Прес-секретар глави держави Сергій Нікіфоров додав, що завданням нашої держави у війні є визволення окупованих територій, а не удари по Москві.

У Міноборони Великої Британії вважають, що Росія, імовірно, сама інсценувала цей удар, адже має для цього набагато більше мотивів. При цьому, Україні не вигідна атака безпілотників на Кремль.

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