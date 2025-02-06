Пасажирський літак "Азербайджанських авіаліній" зазнав аварії через удар російської ракети 25 грудня 2024 року, але Москва досі не визнала провину. У зв'язку з цим Азербайджан готує позов до РФ і закриває установи РФ у республіці.
Як пише Telegram-канал "Можем объяснить", Баку, не дочекавшись за 40 днів відповідних пояснень Москви, перейшов до дій, зокрема, готує позов до міжнародного суду.
"Азербайджан готує позов до РФ і закриває установи РФ у республіці. У Баку обурені відмовою Москви прямо визнати провину чеченського ППО в загибелі лайнера AZAL", - підкреслює видання.
Встановлено, що ракету запустили по літаку з території військової бази в Ханкалі, і в Баку знають, хто саме віддав наказ відкрити вогонь і здійснив запуск.
За даними Report, Росія не поспішає визнавати свою провину навіть після публікації попереднього звіту створеної в Казахстані слідчої комісії.
"Імперське мислення офіційної Москви, сформоване в період Російської імперії та СРСР, не дає змоги сприймати колишні радянські республіки як рівноправних партнерів навіть за 34 роки їхньої незалежності та розглядати заходи, яких вживають цивілізовані держави в таких ситуаціях", - ідеться в публікації.
Як наголошується, оптимальним рішенням стало б принесення офіційних вибачень з боку РФ, виплата компенсацій потерпілій стороні і покарання винних. Журналісти підкреслюють, що вибачення не завдали б шкоди іміджу Кремля, однак після повномасштабного вторгнення в Україну поняття "Росія" та "імідж" виявилися "обернено пропорційними".
Згідно з висновком експертів, літак Embraer 190-100 IGW був технічно справний і придатний до польоту. Борт втратив сигнали GPS під час польоту над аеропортом Грозного, після чого капітан ухвалив рішення повернутися в Баку, у CVR (Cockpit Voice Recorder - бортовий мовленнєвий самописець) зафіксовано два зовнішні звуки з інтервалом у 24 секунди. Згідно зі звітом, гідравлічні системи літака втратили функціональність, вийшли з ладу тощо. Експерти також спростували версію РФ про зіткнення літака зі зграєю птахів і про те, що причиною катастрофи став вибух кисневого балона.
"Одним із найважливіших моментів у звіті є той факт, що операцію "Килим" було оголошено в цьому повітряному просторі вже після того, як літак було підбито", - акцентують автори.
Також наголошується: "Офіційний Баку володіє достатніми можливостями для донесення своєї позиції на міжнародній арені, і слід очікувати подальших кроків".
Крім того, Баку офіційно заявив про припинення діяльності "Русского дома" в Баку. Як заявили в МЗС Азербайджану, діяльність таких організацій на території країни регулюється відповідно до національного законодавства, принципу взаємності та вимог досягнутих двосторонніх угод. Інформаційно-культурний центр - "Російський дім", який є представництвом "Росспівробітництва" в Азербайджані, не зареєстрований як юридична особа і порушив законодавство.
Джерела Report стверджують, що схеми роботи російського агентства були непрозорими, і вона мала "розвідувальний характер".
Катастрофа азербайджанського літака
Нагадаємо, у Казахстані, на території аеропорту Актау, 25 грудня зазнав аварії пасажирський літак "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines). Загинули десятки людей.
Reuters, посилаючись на джерело в уряді Азербайджану, написав, що борт "Азербайджанських авіаліній" Embraer E190 підбили з російського зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С", коли він намагався сісти в аеропорту Грозного. Після цього пошкоджене повітряне судно відправили на посадку аж у Казахстан.
Пізніше президент Азербайджану прямо звинуватив РФ в авіакатастрофі.