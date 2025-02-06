У Баку обурені відмовою Москви визнати провину російської ППО, яка збила азербайджанський літак

Пасажирський літак "Азербайджанських авіаліній" зазнав аварії через удар російської ракети 25 грудня 2024 року, але Москва досі не визнала провину. У зв'язку з цим Азербайджан готує позов до РФ і закриває установи РФ у республіці.

Як пише Telegram-канал "Можем объяснить", Баку, не дочекавшись за 40 днів відповідних пояснень Москви, перейшов до дій, зокрема, готує позов до міжнародного суду.

"Азербайджан готує позов до РФ і закриває установи РФ у республіці. У Баку обурені відмовою Москви прямо визнати провину чеченського ППО в загибелі лайнера AZAL", - підкреслює видання.

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Встановлено, що ракету запустили по літаку з території військової бази в Ханкалі, і в Баку знають, хто саме віддав наказ відкрити вогонь і здійснив запуск.

За даними Report, Росія не поспішає визнавати свою провину навіть після публікації попереднього звіту створеної в Казахстані слідчої комісії.

"Імперське мислення офіційної Москви, сформоване в період Російської імперії та СРСР, не дає змоги сприймати колишні радянські республіки як рівноправних партнерів навіть за 34 роки їхньої незалежності та розглядати заходи, яких вживають цивілізовані держави в таких ситуаціях", - ідеться в публікації.

Як наголошується, оптимальним рішенням стало б принесення офіційних вибачень з боку РФ, виплата компенсацій потерпілій стороні і покарання винних. Журналісти підкреслюють, що вибачення не завдали б шкоди іміджу Кремля, однак після повномасштабного вторгнення в Україну поняття "Росія" та "імідж" виявилися "обернено пропорційними".

Згідно з висновком експертів, літак Embraer 190-100 IGW був технічно справний і придатний до польоту. Борт втратив сигнали GPS під час польоту над аеропортом Грозного, після чого капітан ухвалив рішення повернутися в Баку, у CVR (Cockpit Voice Recorder - бортовий мовленнєвий самописець) зафіксовано два зовнішні звуки з інтервалом у 24 секунди. Згідно зі звітом, гідравлічні системи літака втратили функціональність, вийшли з ладу тощо. Експерти також спростували версію РФ про зіткнення літака зі зграєю птахів і про те, що причиною катастрофи став вибух кисневого балона.

"Одним із найважливіших моментів у звіті є той факт, що операцію "Килим" було оголошено в цьому повітряному просторі вже після того, як літак було підбито", - акцентують автори.

Також наголошується: "Офіційний Баку володіє достатніми можливостями для донесення своєї позиції на міжнародній арені, і слід очікувати подальших кроків".

Крім того, Баку офіційно заявив про припинення діяльності "Русского дома" в Баку. Як заявили в МЗС Азербайджану, діяльність таких організацій на території країни регулюється відповідно до національного законодавства, принципу взаємності та вимог досягнутих двосторонніх угод. Інформаційно-культурний центр - "Російський дім", який є представництвом "Росспівробітництва" в Азербайджані, не зареєстрований як юридична особа і порушив законодавство.

Джерела Report стверджують, що схеми роботи російського агентства були непрозорими, і вона мала "розвідувальний характер".

Катастрофа азербайджанського літака

Нагадаємо, у Казахстані, на території аеропорту Актау, 25 грудня зазнав аварії пасажирський літак "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines). Загинули десятки людей.

Reuters, посилаючись на джерело в уряді Азербайджану, написав, що борт "Азербайджанських авіаліній" Embraer E190 підбили з російського зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С", коли він намагався сісти в аеропорту Грозного. Після цього пошкоджене повітряне судно відправили на посадку аж у Казахстан.

Пізніше президент Азербайджану прямо звинуватив РФ в авіакатастрофі.

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