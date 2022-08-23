Вони розглядають таке рішення, якщо обмеження не буде прийнято на рівні Європейського Союзу.

Балтійські держави, Польща і Фінляндія можуть ввести регіональну заборону на в'їзд для російських туристів. Таке рішення розглядається як альтернатива на випадок, якщо обмеження не реалізують на рівні Європейського Союзу.

Відповідною інформацією поділилося видання Reuters з посиланням на міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса.

"Я говорив з міністрами всіх цих країн... Я не бачу великих відмінностей у політичному плані", — заявив МЗС під час зустрічі з журналістами у Вільнюсі.

Ландсбергіс вважає, що російські туристи не повинні перебувати в ЄС, адже їхня країна здійснює геноцид в Україні. У понеділок, 29 серпня, міністри закордонних справ держав Євросоюзу зберуться для обговорення заборони на в'їзд для громадян РФ.

За словами МЗС Литви, держави Балтії, Польща і Фінляндія проведуть окрему зустріч. На ній будуть обговорюватися регіональні обмеження і єдині правила для накладення санкцій на туристів і видачу віз дисидентам.

Заборона з боку п'яти країн може виявитися дієвою, адже прямі рейси з країнами ЄС закриті для росіян з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Зараз громадяни РФ перетинають кордони переважно з п'ятьма зазначеними державами для туристичних поїздок.

Нагадаємо, проти введення заборони на видачу віз для росіян висловилися канцлер Німеччини Олаф Шольц і Держдепартамент США. А тим часом Естонія вже реалізувала згадане обмеження.

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