Крім того, американський лідер заявив, що Путін безпосередньо винен у смерті Навального.

Президент США Джо Байден назвав російського диктатора Володимира Путіна "божевільним сучим сином", згадавши про ядерну загрозу для світу.

Як передає The Hill, відповідну заяву американський президент зробив під час виборчої кампанії в Сан-Франциско. Під час виступу Байден згадав про Путіна та інших політиків, які теж погрожують світу ядеркою.

"Основна екзистенційна загроза – це клімат. Так, у нас є божевільний сучий син (англійською crazy SOB, – УНІАН), як той Путін, а також інші, і ми завжди повинні турбуватися про ядерний конфлікт, але екзистенційна загроза для людства – це клімат", – заявив Байден.

Крім того, під час свого виступу Байден безпосередньо звинуватив Путіна в смерті опозиційного політика Олексія Навального та розкритикував Дональда Трампа, який уникає згадок про Путіна у своїй реакції про цей злочин.

Путін і ядерка - що ще говорив Байден

Нагадаємо, що влітку минулого року президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї російським диктатором Володимиром Путіним "реальна". Раніше глава Білого дому засудив розгортання Росією такої зброї в Білорусі, назвавши відповідну заяву Путіна "абсолютно безвідповідальною".

"Коли я був тут близько двох років тому й говорив, що непокоюся через висихання річки Колорадо, усі дивилися на мене як на божевільного. Вони подивилися на мене так само, як коли я сказав, що турбуюся про те, що Путін застосує тактичну ядерну зброю. Це реально", - сказав Байден групі донорів у Каліфорнії.

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