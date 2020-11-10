Байден обговорив ситуацію в Україні з Макроном і Джонсоном / фото REUTERS

Обраний президент США Джо Байден провів телефонні розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Сторони обговорили готовність допомагати Україні, передає Українська правда з посиланням на CBS News.

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Зокрема, в розмові з Макроном Байден висловив інтерес до спільної роботи "над вирішенням конфліктів в Україні і в Сирії, над безпекою і розвитком Африки, а також з іранською ядерною програмою".

Із британським прем'єром Байден обговорював "закріплення демократії та роботу над такими питаннями, як Україна і Балкани".

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Автор: УНІАН