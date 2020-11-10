Обраний президент США Джо Байден провів телефонні розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном.
Сторони обговорили готовність допомагати Україні, передає Українська правда з посиланням на CBS News.
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Зокрема, в розмові з Макроном Байден висловив інтерес до спільної роботи "над вирішенням конфліктів в Україні і в Сирії, над безпекою і розвитком Африки, а також з іранською ядерною програмою".
Із британським прем'єром Байден обговорював "закріплення демократії та роботу над такими питаннями, як Україна і Балкани".
Перемога Джо Байдена на виборах у США
- Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.
- Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.
- Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.
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