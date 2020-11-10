Сторони обговорили готовність допомагати Україні, в тому числі у вирішенні конфлікту на Донбасі.

Обраний президент США Джо Байден провів телефонні розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Сторони обговорили готовність допомагати Україні, передає Українська правда з посиланням на CBS News.

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Зокрема, в розмові з Макроном Байден висловив інтерес до спільної роботи "над вирішенням конфліктів в Україні і в Сирії, над безпекою і розвитком Африки, а також з іранською ядерною програмою".

Із британським прем'єром Байден обговорював "закріплення демократії та роботу над такими питаннями, як Україна і Балкани".

Перемога Джо Байдена на виборах у США

Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

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Автор: УНІАН