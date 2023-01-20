Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості швидкого виконання домовленостей про військову підтримку для оборони нашої держави.
За словами президента, протягом тижня тривав дипломатичний марафон, що розпочався під час його візиту у Вашингтон. Завдяки дзвінкам й переговорам вдалося суттєво посилити "артилерійський кулак" – і гарматами, і снарядами.
"Є хороші результати щодо бронетехніки – додали кілька сотень бойових машин до нашого арсеналу. Значні результати щодо ракет для реактивних систем і для наших зенітників. Один із найбільших оборонних пакетів оголошений Сполученими Штатами. І я дякую за нього президенту Байдену, усім конгресменам, усім американцям, які знають, що свобода не може програти. Дякую нашим європейським союзникам – усім країнам, які цього тижня зробили чергові кроки в підтримці нашого спільного захисту", - зазначив Зеленський.
Водночас він наголосив, що наразі в усьому цьому важливим є час - час постачання.
"Кожна домовленість має виконуватися максимально швидко – для нашої оборони", - сказав Зеленський.
За словами президента, наступний тиждень, до якого вже йде підготовка, має також принести свої "оборонні плоди".
Також Зеленський повідомив, що сьогодні зустрівся з американськими сенаторами, які прибули в Київ.
"Панове Грем, Блюменталь і Вайтгауз, дякую за змістовні переговори. Украй важливо цього року не збавляти динаміки нашої співпраці – України й Сполучених Штатів – у всіх сферах. Я впевнений, так і буде. Головна тематика – звичайно, оборона. Захист нашого неба, танки для України, необхідні нам для звільнення нашої території далекобійні ракети. Почув розуміння наших потреб", - прокоментував Зеленський зустріч.
Військова допомога від США: подробиці
19 січня Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,5 млрд доларів.
Зокрема, серед них додаткові боєприпаси для NASAMS та HIMARS; 8 систем протиповітряної оборони Avenger; 59 БМП Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 тис. боєприпасів калібру 25 мм; 90 бронетранспортерів Stryker з 20 мінними катками; 53 бронетранспортери MRAP; 350 високомобільних багатоцільових колісних машин HMMWV; високошвидкісні протирадіаційні ракети HARM; 95 тис. 105-мм артилерійських снарядів; 20 тис. 155-мм артилерійських снарядів; 600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів; 11 800 120-мм мінометних мін; 12 автомобілів підтримки боєприпасів та 6 командно-штабних автомобілів; 22 тактичні машини для буксирування озброєння; 2 тисячі протитанкових ракет; понад 3 млн набоїв для стрілецької зброї; підривне обладнання, протипіхотні боєприпаси та прилади нічного бачення; запасні частини та інше польове спорядження.