Україні вдалося домовитись про посилення бойового арсеналу, зокрема артилерії та бронетехніки.

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості швидкого виконання домовленостей про військову підтримку для оборони нашої держави.

За словами президента, протягом тижня тривав дипломатичний марафон, що розпочався під час його візиту у Вашингтон. Завдяки дзвінкам й переговорам вдалося суттєво посилити "артилерійський кулак" – і гарматами, і снарядами.

"Є хороші результати щодо бронетехніки – додали кілька сотень бойових машин до нашого арсеналу. Значні результати щодо ракет для реактивних систем і для наших зенітників. Один із найбільших оборонних пакетів оголошений Сполученими Штатами. І я дякую за нього президенту Байдену, усім конгресменам, усім американцям, які знають, що свобода не може програти. Дякую нашим європейським союзникам – усім країнам, які цього тижня зробили чергові кроки в підтримці нашого спільного захисту", - зазначив Зеленський.

Відео дня

Водночас він наголосив, що наразі в усьому цьому важливим є час - час постачання.

"Кожна домовленість має виконуватися максимально швидко – для нашої оборони", - сказав Зеленський.

За словами президента, наступний тиждень, до якого вже йде підготовка, має також принести свої "оборонні плоди".

Також Зеленський повідомив, що сьогодні зустрівся з американськими сенаторами, які прибули в Київ.

"Панове Грем, Блюменталь і Вайтгауз, дякую за змістовні переговори. Украй важливо цього року не збавляти динаміки нашої співпраці – України й Сполучених Штатів – у всіх сферах. Я впевнений, так і буде. Головна тематика – звичайно, оборона. Захист нашого неба, танки для України, необхідні нам для звільнення нашої території далекобійні ракети. Почув розуміння наших потреб", - прокоментував Зеленський зустріч.

Військова допомога від США: подробиці

19 січня Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,5 млрд доларів.

Зокрема, серед них додаткові боєприпаси для NASAMS та HIMARS; 8 систем протиповітряної оборони Avenger; 59 БМП Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 тис. боєприпасів калібру 25 мм; 90 бронетранспортерів Stryker з 20 мінними катками; 53 бронетранспортери MRAP; 350 високомобільних багатоцільових колісних машин HMMWV; високошвидкісні протирадіаційні ракети HARM; 95 тис. 105-мм артилерійських снарядів; 20 тис. 155-мм артилерійських снарядів; 600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів; 11 800 120-мм мінометних мін; 12 автомобілів підтримки боєприпасів та 6 командно-штабних автомобілів; 22 тактичні машини для буксирування озброєння; 2 тисячі протитанкових ракет; понад 3 млн набоїв для стрілецької зброї; підривне обладнання, протипіхотні боєприпаси та прилади нічного бачення; запасні частини та інше польове спорядження.