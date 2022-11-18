На суді чоловік повністю визнав свою провину.

У Білорусі дали два роки колонії загального режиму 68-річному Олександру Потапову за коментарі про обстріл Києва в соцмережі "Одноклассники".

Мешканця Вітебська звинуватили в образі Лукашенка (частина 1 статті 368 Кримінального кодексу), повідомляє правозахисний центр "Вясна".

Потапов – уродженець України, який із 1997 року мешкає у Вітебському районі та має громадянство Білорусі.

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Під час обстрілу Києва окупаційними військами чоловік втратив дочку. Крім того, його неповнолітня племінниця залишилася без ноги. 8 та 16 липня Потапов розмістив у соцмережі два коментарі щодо запуску ракет з території Білорусі у бік України. Експертиза визнала його згадування Лукашенка "образливими".

З 25 серпня чоловік перебуває під вартою. На одному з судових засідань він заявив, що весь час погано почувається, відчуває важкість у голові, слабкість і змушений приймати знеболювальні засоби. Йому обіцяли обстеження у медичному стаціонарі, але вже майже три місяці він перебував у жорстких умовах увʼязнення у штрафному ізоляторі.

На суді Потапов повністю визнав свою провину.

Переслідування у Білорусі

Як раніше повідомляв УНІАН, у Білорусі затримали волонтерку, яка влаштувала свято для біженців з України.

Крім того, суд в Білорусі засудив до року колонії жінку, яка хворіє на туберкульоз. Вона сказала правоохоронцям, що "Лукашенко – козел, платить своїм міліціонерам, які нічого не роблять".

Також стало відомо, що режим Лукашенка включив гасло "Жыве Беларусь" і відповідь "Живе" до переліку нацистських організацій, структур, символіки та атрибутики.

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