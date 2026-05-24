У Вашингтоні сталася стрілянина поблизу резиденції Трампа, – CNN

Озброєний чоловік відкрив вогонь біля Білого дому, є поранені, ФБР веде розслідування.

У центрі Вашингтона біля Білого дому сталася стрілянина, в результаті якої постраждали дві людини. Інцидент стався за участю співробітників Секретної служби США. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в правоохоронних органах, а також заяву Секретної служби та директора ФБР Кеша Пателя.

За попередніми даними, співробітники Секретної служби отримали повідомлення про озброєного чоловіка в районі перетину Пенсильванія-авеню та 17-ї вулиці. Після прибуття на місце між правоохоронцями та підозрюваним сталася перестрілка.

Через інцидент на території Білого дому було введено режим локдауну. Журналістів, які перебували на Північній галявині резиденції президента США, евакуювали до прес-центру та тимчасово обмежили їх пересування. Район оточили озброєні співробітники служби безпеки.

Під час події президент США Дональд Трамп перебував усередині Білого дому. За інформацією ЗМІ, обмеження були зняті близько 18:45 за місцевим часом (01:45 24 травня за київським часом).

Директор ФБР Кеш Патель підтвердив, що агенти бюро прибули на місце для підтримки Секретної служби та участі в розслідуванні. Причини інциденту, а також мотиви стрільця на даний момент встановлюються.

Ситуація в Білому домі щодо долі Ірану

Напередодні CBS News з посиланням на джерела повідомляло, що адміністрація президента США Дональда Трампа готувалася до нового раунду військових ударів по Ірану, незважаючи на те, що переговори тривають.

Крім того, видання CNN з посиланням на джерело, ознайомлене з ходом наради, повідомило, що президент США Дональд Трамп провів у п'ятницю зустріч з високопоставленими чиновниками з питань національної безпеки, щоб визначити подальшу стратегію США щодо Ірану. Засідання в Білому домі відбулося на тлі активних дипломатичних зусиль, однак завершилося без остаточного рішення щодо цього питання.