У Кремлі спростували заяву про угоду з США щодо обміну розвідданими з Україною та Іраном

У Москві цинічно і з погрозами відреагували на плани Вашингтона атакувати іранську енергетичну інфраструктуру.

Речник Кремля Дмитро Пєсков спростував інформацію ЗМІ про те, що Росія нібито запропонувала США припинити обмін розвідданими з Україною в обмін на аналогічний крок щодо Ірану.

Його слова передає Aa.com. "Ми бачили це повідомлення. Воно належить до категорії неправдивих, а точніше - фальшивих повідомлень", – цитує Пєскова видання.

Водночас він заявив, що Москва нібито підтримує політичне та дипломатичне врегулювання конфлікту на Близькому Сході. За його словами, "це єдине, що може ефективно допомогти розрядити катастрофічно напружену ситуацію, яка наразі склалася в регіоні".

Відео дня

Крім цього, він прокоментував погрози США завдати ударів по іранських електростанціях. Зокрема, Песков застеріг від удару по побудованій Росією атомній електростанції "Бушер", зазначивши, що "наслідки будуть жахливими для всього регіону".

"Ми вважаємо удари по атомних об’єктах потенційно надзвичайно небезпечними і такими, що можуть мати навіть незворотні наслідки. Тому російська сторона, займаючи вкрай відповідальну позицію з цього питання, неодноразово висловлювала свою стурбованість", – заявив Пєсков.

Обмін розвідданими між РФ та Іраном

Раніше про те, що Москва вимагає від США відмовитися надавати розвіддані Україні в обмін на аналогічний крок відносно Ірану, повідомляло видання Politico. За його даними, США відхилили цю пропозицію.

Про те, що обмін розвідданими між Іраном та Росією посилився після початку війни на Близькому Сході повідомляв The Wall Street Journal. Видання відзначало, що Москва також надає Тегерану компоненти для модифікованих безпілотників "Шахед", призначених для поліпшення зв’язку, навігації та наведення.

