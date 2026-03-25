Туреччина хоче завадити країнам Перської затоки вступити у війну проти Ірану, - Bloomberg

Туреччина докладає інтенсивних дипломатичних зусиль, щоб запобігти вступу країн Перської затоки в американо-ізраїльську війну проти Ірану.

Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на власні джерела. Зокрема, Анкара закликала країни Перської затоки діяти стримано, повідомили джерела.

Видання зазначило, що на тлі ситуації навколо Ірану Туреччина активізувала дипломатичну діяльність: міністр закордонних справ Хакан Фідан відвідав Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати та Катар, а також провів телефонні переговори з іншими регіональними колегами.

За словами джерел, обізнаних із ситуацією, наймогутніші держави Перської затоки, зокрема Саудівська Аравія та ОАЕ, втрачають терпіння через іранські удари, які вже зачепили порти, енергетичні об’єкти та аеропорти. Однак вони приєднаються до війни лише в тому випадку, якщо Іран виконає свої погрози атакувати життєво важливу енергетичну та водну інфраструктуру Перської затоки – а це, за словами джерел, дуже високий поріг.

"Ми не хочемо, щоб війна перетворилася на війну на виснаження між країнами регіону. Відповідні дії, особливо проти країн Перської затоки, несуть у собі такий ризик", – заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після засідання кабінету міністрів.

17 березня Reuters написав про те, що спочатку країни Перської затоки не просили США починати війну з Іраном, але наразі багато з них закликали Вашингтон не зупинятися. Зміна позиції регіональних лідерів пов'язана з тим, як Іран відповів на американо-ізраїльські удари.

За даними джерел, тепер країни Перської затоки побоюються, що якщо у Ірану буде багато зброї, то він зможе постійно загрожувати енергетичним ресурсам регіону, як це відбувається зараз, коли Іран блокує Ормузьку протоку.

А директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь припустив, що США можуть потрапити в катастрофу, якщо почнуть сухопутну операцію проти Ірану, оскільки американська армія не готова до війни.

