Трамп знайшов спосіб бомбити цивільні об'єкти Ірану без звинувачень у злочинах, – Politico

Конфлікт на Близькому Сході досягає нового, критичного рівня.

Пентагон розширює список енергетичних об'єктів Ірану, по яких можуть бути нанесені удари, включаючи ті, що постачають паливо та електроенергію як цивільному населенню, так і військовим. Це ймовірна "лазівка" на випадок, якщо адміністрацію звинуватять у військових злочинах за удари по базовій інфраструктурі.

За словами двох представників оборонного відомства, військові планувальники переглядають список, поки американські та ізраїльські літаки шукають нові цілі після п'яти тижнів цілодобових ударів по військових об'єктах, а наземні війська США стягуються в регіон. Чиновники пояснили, що статус об'єктів "подвійного призначення" зробить їх легітимними цілями, пише Politico.

Президент США Дональд Трамп опинився у все більш скрутному становищі: у США закінчуються стратегічно важливі військові об'єкти для атак в Ірані, в той час як режим у Тегерані душить світову економіку блокадою Ормузької протоки – критичного шляху для світової нафти. Трамп міг би ввести наземні війська і відкрити двері для затяжної війни, яка вже непопулярна серед американської громадськості. Або ж він міг би завдати ударів по цивільній інфраструктурі, що є порушенням міжнародного права, і зіткнутися зі звинуваченнями у військових злочинах, пише ЗМІ. Новий варіант, який також використовує Ізраїль, може запропонувати вихід із ситуації.

Дискусії щодо легітимності цілей

Повідомляється, що в Пентагоні обговорювали, чи є таке обґрунтування вагомим. Напруженість обертається навколо того, де провести межу між військовими та цивільними цілями, такими як опріснювальні установки, які можуть вважатися цілями, оскільки збройним силам також потрібна питна вода.

Трамп пригрозив завдати ударів по інфраструктурі в ніч на середу (за київським часом), якщо іранці не досягнуть угоди з США до 20:00 вівторка за східним часом (03:00 середи в Україні). За даними Центрального командування США, лише Сполучені Штати вже вразили понад 13 000 цілей в Ірані.

"Робота Пентагону полягає в підготовці, щоб надати головнокомандувачу максимум варіантів", – заявила прес-секретар Білого дому Кароліна Лівітт. Вона підкреслила, що це не означає, що президент уже прийняв рішення. "У іранського режиму є час до 20:00 завтрашнього дня, щоб укласти угоду зі Сполученими Штатами. Якщо вони цього не зроблять, президент поверне їх у кам'яний вік, як він і обіцяв".

Женевська конвенція, що викладає норми міжнародного гуманітарного права, допускає певну свободу дій, коли об'єкти використовуються як військовими, так і цивільними особами.

"Перш ніж цілі будуть затверджені, вони повинні пройти оперативну юридичну перевірку", – пояснив Шон Тіммонс, колишній генеральний військовий прокурор армії. Він підтвердив, що деяка цивільна інфраструктура, якщо вона використовується військовими в подвійних цілях, може за законами війни бути законною ціллю. Тіммонс визнав, що побоювання людей щодо надмірності цих заходів є обґрунтованими, але існують "системи стримувань і противаг".

Інші новини про війну США та Ізраїлю проти Ірану

Раніше УНІАН повідомляв, що в ЄС різко відреагували на погрози Трампа завдати ударів по енергетиці Ірану. "Іранське цивільне населення є головною жертвою іранського режиму. Воно також стане головною жертвою розширення військової кампанії", – заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Водночас ми розповідали, що найближчий союзник Ірану намагається від нього відгородитися. Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що КНДР досі не постачала Ірану жодної зброї чи матеріалів.

