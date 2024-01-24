Він зазначив, що західним партнерам варто припинити звинувачувати один одного в тому, що вони недостатньо швидко нарощують оборонне виробництво.

Росія перевершує Україну щодо постачання артилерійських снарядів, одна з причин - допомога з Північної Кореї.

Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Bild, КНДР є ефективнішим партнером для Росії, ніж українські союзники.

"Це смішно. І це має змінитися. І хоча ми цінуємо все, що отримуємо, масштаби війни вимагають більшого", - сказав Кулеба.

Очільник українського МЗС зазначив, що західним партнерам варто припинити звинувачувати один одного в тому, що вони недостатньо швидко нарощують оборонне виробництво.

"Коли справа доходить до ухвалення конкретних рішень, ми бачимо, як наші партнери часом тонуть у нескінченних дискусіях. Але немає часу тонути, треба пливти", – зазначив він.

Зброя КНДР у війні в Україні - останні новини

Ракетні удари по Україні розкрили головний секрет КНДР. За словами наукового співробітника Міжнародного інституту стратегічних досліджень Фабіана Хінца, досі західним розвідкам було значно менше відомо про ракетні програми КНДР, ніж про ракетні програми Ірану. Тепер же, коли північнокорейські ракети застосовуються в реальній війні, інформації стане значно більше.

Також УНІАН повідомляв, що російські військкори заявили про жахливу якість снарядів із КНДР. Так, через низьку якість пороху росіяни використовують північнокорейські снаряди, що летять повз ціль, оскільки заряд пороху в гільзах часто не відповідає заявленому.

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