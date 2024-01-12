Досі Захід мало що знав про північнокорейські ракети.

Російські удари по Україні з використанням балістичних ракет Північної Кореї можуть зняти завісу таємниці з ракетної програми КНДР, що десятиліттями була "білою плямою" для країн Заходу. Таку думку виданню Newsweek висловив науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Фабіан Хінц.

Експерт зауважує, що досі західним розвідкам було значно менше відомо про ракетні програми КНДР, ніж про ракетні програми Ірану. Тепер же, коли північнокорейські ракети застосовуються в реальній війні, інформації стане значно більше.

По-перше, багато що про характеристики цих ракет можна дізнатися з самого факту їх застосування – траєкторія і дальність польоту, їхня точність, а також наскільки ефективні проти них західні системи ППО.

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По-друге, ще більше можна дізнатися, вивчаючи уламки ракет. Зокрема можна дізнатися про їхню систему наведення, походження комплектуючих і таке інше.

"Мати можливість подивитися на них зблизька було б дуже цінно. Це допоможе визначити, скільки іноземних деталей отримує Пхеньян для своїх ракет", – пояснює Фабіан Хінц.

Він також зауважив, що вивчивши начиння корейських ракет, західні зброярі зможуть відповідним чином вдосконалити власні системи ППО для боротби з ними.

Росія б’є по Україні ракетами з КНДР

Як писав УНІАН, минулого тижня Білий дім повідомив, що під час нової кампанії масованих ракетних ударів по Україні, яку Росія розпочала 29 грудня, вперше було застосовано ракети північно-корейського виробництва. Ними зокрема били по Харкову та Запоріжжю.

Пізніше у харківській прокуратурі визнали, що уламки ракети, якою агресор вдарив по місту 2 січня, дійсно можуть належати одній з північнокорейських ракет.

11 січня генпрокурор Андрій Костін підтвердив остаточно, що Росія застосовує для ударів по українських містах ракети північнокорейського виробництва.

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